El tenista Andrey Rublev pasa a las semifinales del torneo ATP 250 de San Petersburgo

El ruso Andrey Rublev, número 10 de la ATP y cabeza de serie número 3, cumplió las previsiones al ganar en los cuartos de final del torneo ATP 250 de San Petersburgo por 6-2 y 6-1 en una hora y seis minutos al tenista británico Cameron Norrie, número 75 de la ATP. Con este resultado, seguiremos viendo al ganador del partido en las semifinales del torneo ATP 250 de San Petersburgo.

Las estadísticas reflejan que Rublev logró romper el saque 5 veces a su adversario, logró un 56% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 66% de los puntos al saque. En cuanto a Norrie, no pudo romper el saque a su contrincante ninguna vez, consiguió un 54% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 46% de los puntos al saque.

El ruso se enfrentará en las semifinales con el vencedor del partido en el que se enfrentarán el jugador suizo Stan Wawrinka y el tenista canadiense Denis Shapovalov.

La celebración del torneo de San Petersburgo (ATP San Petersburgo) se produce entre los días 10 y 18 de octubre sobre pista dura interior. Durante esta competición se enfrentan un total de 42 jugadores. En total, a la fase final llegan un total de 32 jugadores entre los que se clasifican directamente, los que han conseguido vencer en la fase previa y los jugadores invitados.