El último adiós a Laura Salvo en su localidad natal: "Ningún campeón podrá nunca volar más alto"

La localidad valenciana de Gilet se sumió en un profundo dolor este jueves, durante el entierro de Laura Salvo, la joven copiloto de sólo 21 años que falleció en el rally Vidreiro en Portugal.

Cientos de personas acompañaron a los familiares y amigos de la deportista, en una jornada de luto en la que estuvieron presentes autoridades como Francisco Molina, director territorial de Presidencia, Josep Miquel Molla, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana o Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo.

Amigos de los rallies, de la universidad o de su vida más allá del deporte arroparon a una familia muy unida al mundo del motor. No faltaron otros pilotos, tanto españoles como portugueses, que quisieron asistir al sepelio pese a las peticiones de la familia de que no se convirtiera en un evento masivo por miedo a no cumplir con las medidas de seguridad sanitarias.

Durante la ceremonia religiosa, uno de los momentos más duros fueron las palabras que le dedicó la abuela de Laura, que rota por el llanto tuvo que ser ayudada por su marido. Decenas de coronas de flores con mensajes como "Ningún campeón podrá nunca volar más alto que Laura Salvo" se depositaron al lado del féretro, al lado del que se colocó también su casco, su mono y algunos de los trofeos que había conseguido en su corta pero exitosa carrera deportiva.

Teas la ceremonia religiosa, se proyectó un vídeo con fotos y escenas en los que se repasaba la vida de Laura, desde su pasión por el automovilismo hasta su gran afición a la música, a través de la guitarra que tocaba con bastante buen tino. En este momento, Gabriel Salvo, su padre, tuvo que salir del recinto, incapaz de contener el llanto.

'Gabi' Salvo recordó a su hija para Informativos Telecinco. "Le venía de familia, llevamos la gasolina en la sangre. Era una persona que tenía todas las cualidades buenas que podía tener una persona. Ha sido una desgracia, pero seguiremos luchando hacia adelante", relataba, muy emocionado.