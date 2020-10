Sandra Samir consigue clasificarse para los cuartos de final a costa de la tenista Emilie Lindh Gallagher

Sandra Samir, egipcia, número 351 de la WTA y cabeza de serie número 2, cumplió las previsiones al vencer durante los octavos de final del torneo de Sharm El Sheikh cuando el marcador mostraba un 1-0 debido a que su contrincante, Emilie Lindh Gallagher, tenista británica se tuvo que retirar. Con este resultado, veremos a la vencedora del partido en la siguiente fase del torneo de Sharm El Sheikh, los cuartos de final.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que la tenista egipcia consiguió quebrar el saque en una ocasión, en el primer servicio tuvo un 0% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y logró el 100% de los puntos al saque. Por lo que respecta a la británica, no pudo quebrar el saque a su adversaria ninguna vez, obtuvo un 58% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 42% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final, la jugadora egipcia jugará contra la egipcia Lamis Alhussein Abdel Aziz y cabeza de serie número 6.

El torneo ITF Egypt 19A se lleva a cabo sobre tierra batida al aire libre y en él se presentan un total de 39 tenistas. Además, se desarrolla entre los días 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2019 en Sharm El Sheikh.