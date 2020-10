Yannick Hanfmann gana en los octavos de final del torneo ATP 250 de Sardinia

Yannick Hanfmann, alemán, número 101 de la ATP, ganó en los octavos de final del torneo ATP 250 de Sardinia por 6-2 y 6-1 en una hora y seis minutos a Casper Ruud, tenista noruego, número 25 de la ATP y cabeza de serie número 3. Con este resultado, podremos seguir viendo al vencedor del partido en la siguiente fase del torneo ATP 250 de Sardinia, los cuartos de final.

Ruud no logró romper el saque ninguna vez, mientras que Hanfmann, por su parte, lo consiguió 5 veces. Asimismo, el tenista alemán tuvo un 71% de primer servicio y no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 69% de los puntos al saque, mientras que su contrincante consiguió un 63% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 46% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final Hanfmann se verá las caras contra el vencedor del partido en el que se enfrentarán el italiano Lorenzo Musetti y el jugador italiano Andrea Pellegrino.

En el torneo de Sardinia (ATP Sardinia) se enfrentan 38 tenistas. La fase final la componen un total de 28 jugadores entre los clasificados directamente, los que han vencido en la fase previa del torneo y los que vienen invitados. Además, se celebra entre el 10 y el 18 de octubre sobre tierra batida al aire libre.