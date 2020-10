De la Morena responde a Clemente: "Siempre fue rastrero y cobarde, chupar y soplar lo hacía como nadie"

Como si de un regreso a los años 90 se tratara, Javier Clemente y José Ramón de la Morena se han puesto de nuevo a insultarse en la enésima prueba de la mala relación entre ambos desde hace décadas. Las duras palabras de Javier Clemente, que llamó al periodista "malo, mentiroso y cobarde", tuvieron respuesta en el comunicador, que en su programa de Onda Cero dijo del entrenador que "chupar y soplar, lo hacía como nadie" y que era "cobarde y rastrero".

La entrevista de Clemente en El Mundo no dejó a nadie indiferente. Cargó contra Josep Pedrerol, Quique Setién y De la Morena, y fue éste último el que le dio una durísima réplica en 'El transistor' que sorprendió a todos por su duración: más de 11 minutos.

"Fue un nefasto entrenador que enterró a equipos en Segunda como el Valladolid, al Gijón, al Tenerife, al Murcia. Destrozó al Espanyol abortando una final de la UEFA que tenían ganada. Y como premio, como era uno de los nuestros, Villar le hizo seleccionador como premio a sus lametones, siempre fue rastrero y cobarde", comenzó De la Morena. "Una vez le sacó Mercedes Milá diciendo que tocaba el saxofón. El chupaba de la boquilla y soplaba, eso sí que lo sabia hacer bien, chupar y soplar lo ha hecho como nadie".

"Cada vez que puede, me insulta. No se lo tomé en cuenta, pero creo que es que el vino cada vez le sienta peor. (...) Hoy sale diciendo en una entrevista que ha sido el mejor, pero que no se le reconoce. Dice que defendía a sus jugadores, pero él ha defendido a Javier y luego a Clemente, a nadie más. Por no defender, no ha defendido ni a su familia. Él era un tirano. Intentó hundir a Sarabia, a Míchel, a Butragueño, a todo el mundo que no era su cómplice", continuó De la Morena.

El momento más tenso de la relación entre Clemente y un nutrido grupo de periodistas entre los que se encontraba De la Morena fue el Mundial de Estados Unidos, y el periodista no lo olvida. "El Mundial de 94 fue horrible. Coincidíamos en el hotel y él cuando pasaba por la cabina decía 'lástima bomba'. Insultaba a Antic cuando había engordado por sus medicinas. Con Valdano ni os cuento. A Lillo, a Quique Setién. A los que ha leído los odia, por el complejo que tiene."

"En la selección, tuvo una época rancia, oscura. No se ganó más que disgustos, follones, enredos, líos. Una época de enfrentamientos continuos. Agredió a Jesús Gallego (periodista de la Cadena Ser) de una manera cobarde, mientras estaba con un inalámbrico cargado, con una mano en el micrófono y otro en las notas. Rodeado de policías", relató.

De la Morena finalizó con otro duro ataque a Clemente que deja claro que la guerra no ha acabado entre ambos por mucho que hayan pasado ya más de 25 años desde aquellos primeros desencuentros. "Lo peor, trastornado pajarraco, no es lo que dices. Es el recuerdo que vas a dejar. Vas a ser un manso traicionero buscando tablas mientras te vas ahogando en esa bilis que es la que te amarga".