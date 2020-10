Jornada 18 de la Major League Soccer: previa del duelo Orlando City - New York City

El próximo jueves a las 01:30 se jugará el partido de la decimoctava jornada de la Major League Soccer, el cual medirá al Orlando City y al New York City en el Exploria Stadium.

El Orlando City afronta el partido de la decimoctava jornada con ganas de sumar más puntos a su clasificación después de empatar el último encuentro disputado frente al Atlanta United.

En el lado de los visitantes, el New York City no pudo hacer frente al New England Revolution en su último encuentro (1-2).

En referencia a los resultados como local, el Orlando City tiene unas cifras de cuatro victorias y dos empates en seis partidos jugados como local, por lo que se trata de un equipo muy difícil de batir cuando juega como local. A domicilio, el New York City tiene un balance de dos victorias, tres derrotas y dos empates en siete encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Exploria Stadium, obteniendo como resultado dos derrotas y un empate a favor del Orlando City. A su vez, los visitantes no pierden en sus últimas tres visitas al estadio del Orlando City. La última vez que jugaron el Orlando City y el New York City en esta competición fue en julio de 2020 y el encuentro acabó con un 1-3 a favor del Orlando City.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por cuatro puntos a favor del Orlando City. El Orlando City llega al encuentro en la cuarta posición con 30 puntos en el casillero. Por su lado, el New York City tiene 26 puntos y ocupa la quinta posición en la clasificación.