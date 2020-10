El tenista Denis Shapovalov se clasifica para los octavos de final del torneo ATP 250 de San Petersburgo

Denis Shapovalov, canadiense, número 12 de la ATP y cabeza de serie número 2, cumplió los pronósticos al vencer por 6-2 y 6-3 en una hora y seis minutos al tenista serbio Viktor Troicki, número 197 de la ATP, en los dieciseisavos de final del torneo ATP 250 de San Petersburgo. Tras este resultado, seguiremos de cerca la trayectoria del jugador en los octavos de final de la competición.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que Shapovalov consiguió romper 4 veces el saque a su contrincante, logró un 65% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 74% de los puntos al saque. Por lo que respecta a Troicki, no logró quebrar el saque ninguna vez, obtuvo un 76% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 55% de los puntos al saque.

Durante los octavos de final, Shapovalov se verá las caras con el tenista bielorruso Ilya Ivashka, número 141.

El torneo ATP San Petersburgo tiene lugar sobre pista dura a cubierto y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 42 tenistas y a la fase final llegan un total de 32 entre los clasificados directamente, los que logran vencer en las rondas previas al campeonato y los jugadores invitados. Asimismo, se lleva a cabo desde el 10 al 18 de octubre en San Petersburgo.