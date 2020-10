Javier Clemente, contra la prensa: "De la Morena es malo, mentiroso y cobarde; Pedrerol es muy tonto"

Javier Clemente se encuentra retirado de toda actividad en su casa en Zarautz, pero de vez en cuando suelta alguna de las suyas. Con los años no ha perdido mordacidad a la hora de analizar la actualidad futbolística, y echa un par de palos a sus incendios personales con sus enemigos.

La prensa deportiva suele ser uno de sus focos predilectos. En sus últimas palabras en 'El Mundo', el exseleccionador español se refiere a dos nombres en concreto de dos referentes en la información y opinión: José Ramón de la Morena y Josep Pedrerol.

Con el director y presentador de 'El Transistor' de Onda Cero mantiene una guerra desde hace varias décadas. "De la Morena es un mal bicho y un profesional de la información nefasto, porque es un fantasma, un fantoche y un cobarde. Si hubiera sido valiente, se hubiera enfrentado a mí cara a cara, pero como no le gustaba lo que yo decía, me cortó el micro en directo. Malo, mentiroso y cobarde. Pleno. Y el que es malo, es malo toda la vida. Así que sigue siéndolo", dice, sin cortarse mucho.

Aparte de la inquina personal que se profesan mutuamente, Clemente aguanta lo justo la crítica, que considera injusta muchas veces, que le llega desde los medios. "Siempre he peleado por la crítica respetuosa, pero esa no abunda en este país. Aquí no se critica, se insulta, y eso nunca lo he dejado pasar. Y no he tenido miedo a ningún medio informativo. Siempre he aceptado el cara a cara, con mis virtudes y mis defectos, lo que no admitía eran las trampas. Me da igual lo importante que fuese ese periodista en la época", afirma.

"Siempre he peleado por la crítica respetuosa, pero esa no abunda en este país. Aquí no se critica, se insulta, y eso nunca lo he dejado pasar"

En ese sentido, Clemente considera que no se ha evolucionado mucho. "Algunos que escriben o van a tertulias y da vergüenza oírles hablar de fútbol con esa ignorancia. Tienen derecho a hablar, tienen derecho a vivir, tienen derecho a ganar dinero, pero no tienen derecho a decir las sandeces que dicen", afirma, y pone un ejemplo concreto: El Chiringuito.

"Me parece infumable. Es un programa que incita a la violencia. Las barbaridades que se dicen provocan que luego haya incidentes entre las aficiones. Es un programa malo para el fútbol y la sociedad... pero tiene éxito. Pedrerol es muy tonto, pero muy trabajador y esto lo explican bien los americanos: si eres tonto, cuanto más trabajas más lo jodes todo".

Setién no sabe de fútbol

'Javotxa' Clemente no tiene ningún problema en dar su opinión franca hacia sus propios compañeros de profesión, si es menester. Es el caso de Quique Setién, actualmente en el paro tras su desastroso paso por el Barça.

"Hace un tiempo en Twitter sí tuve que criticar a Setién porque tuvo un comportamiento horrible con Pellegrino. Y yo no tolero la falta de respeto hacia otro entrenador. Aunque no le fue mal: al Barça. En España se da mucho esto: entrenadores que para medrar y hacerle el agua a la prensa dicen lo que quieren oír. Yo a Setién no le juzgo, cada uno entiende el fútbol como quiere. Sencillamente, estoy en contra del desprecio con el que trata a sus compañeros de profesión. No me entra la risa tonta porque le haya ido mal, pero Setién de fútbol sabe lo justito", suelta el vasco.