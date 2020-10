La Fitbit Charge 4, con más de 10.000 valoraciones en Amazon, solo hoy de oferta por el Prime Day

Los smartwatches son los reyes de los wearables en el mundo deportivo... ¡y no nos extraña! La mayoría de ellos son capaces de guiarnos gracias a su GPS integrado, nos indican la distancia que recorremos, así como las calorías quemadas y, además, realizan un análisis exhaustivo de cada sesión deportiva. Por ello, y aunque también es difícil ver a un runner sin sus auriculares bluetooth, mucho menos probable es encontrarnos con un deportista que no luzca un reloj inteligente en su muñeca. Además, en el mercado podemos encontrar modelos con prestaciones y precios de lo más variados para adaptarse a todas las necesidades deportivas y a la mayoría de bolsillos.

Sin embargo, aquellos que están iniciándose en alguna disciplina deportiva y que todavía no tienen una rutina establecida, pueden ver en los sportwatches un gasto innecesario, pero no quieren renunciar a controlar sus entrenamientos. Para ellos, las pulseras de actividad son la mejor opción. Estos gadgets son más básicos que los relojes inteligentes, pero no por ello son menos completos. Y menos, si apostamos por dispositivos como el modelo Charge 4, de Fitbit, que hemos encontrado rebajado un 33% en Amazon gracias a los Prime Days. Así, por pertenecer a Amazon Prime puede ser tuya por menos de 100 euros. ¿Quieres descubrir todas sus prestaciones?

La pulsera de actividad Charge 4, de Fitbit. Amazon

¿Qué te ofrece la pulsera de Fitbit?

Una gran autonomía. Esta pulsera de actividad ofrece hasta siete horas de batería para asegurar que, durante la jornada deportiva, nos sirve de acompañamiento y registra todas nuestras marcas. Además, durante el tiempo de uso, nos notifica todos los mensajes de texto, de apps, llamadas perdidas o alertas del calendario de nuestro ‘smartphone’, facilitándonos la puesta al día y favoreciendo que lleguemos puntuales a todas nuestras citas (sean con el deporte o no).

Esta pulsera de actividad ofrece hasta siete horas de batería para asegurar que, durante la jornada deportiva, nos sirve de acompañamiento y registra todas nuestras marcas. Además, durante el tiempo de uso, nos notifica todos los mensajes de texto, de apps, llamadas perdidas o alertas del calendario de nuestro ‘smartphone’, facilitándonos la puesta al día y favoreciendo que lleguemos puntuales a todas nuestras citas (sean con el deporte o no). GPS integrado. Para que no sea necesario llevar encima el móvil cuando salgamos a practicar ejercicio, ya sea running o senderismo, esta FItbit incluye un GPS que, además de la ruta, marca el ritmo seguido y a distancia recorrida durante el ejercicio. Cabe destacar que, al terminar, permite consultar en el mapa de intensidad del entrenamiento para proponer nuevas metas y asegurar la mejora de nuestras capacidades.

Para que no sea necesario llevar encima el móvil cuando salgamos a practicar ejercicio, ya sea running o senderismo, esta FItbit incluye un GPS que, además de la ruta, marca el ritmo seguido y a distancia recorrida durante el ejercicio. Cabe destacar que, al terminar, permite consultar en el mapa de intensidad del entrenamiento para proponer nuevas metas y asegurar la mejora de nuestras capacidades. Ritmo cardíaco bajo control. Uno de los índices que más hay que controlar cuando practicamos ejercicio es el ritmo cardíaco, pues es un buen indicador del esfuerzo que estamos realizando. El de esta pulsera de actividad, además, te ayuda a optimizar los entrenamientos y a conocer tus tendencias deportivas, datos de gran ayuda para avanzar en los objetivos de salud y forma física.

Uno de los índices que más hay que controlar cuando practicamos ejercicio es el ritmo cardíaco, pues es un buen indicador del esfuerzo que estamos realizando. El de esta pulsera de actividad, además, te ayuda a optimizar los entrenamientos y a conocer tus tendencias deportivas, datos de gran ayuda para avanzar en los objetivos de salud y forma física. Fases y puntuación del sueño. La Charge 4 registra el tiempo que uno pasa en las distintas fases de sueño (ligero, profundo y REM) y ofrece una puntuación en la aplicación de Fitbit para entender mejor nuestra forma de dormir y mejorar la calidad de nuestro descanso.

¿Quieres hacerte de Amazon Prime? Suscríbete ahora y disfruta de 30 días de prueba gratis para descubrir las ventajas de ser ‘Prime’.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.