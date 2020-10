El tenista Feliciano Lopez, eliminado en los dieciseisavos de final del torneo ATP 250 de San Petersburgo

El tenista croata Borna Coric, número 27 de la ATP y cabeza de serie número 7, cumplió las previsiones al ganar en los dieciseisavos de final del torneo ATP 250 de San Petersburgo en una hora y cuarenta y dos minutos por 6-3 y 7(7)-6(2) a Feliciano Lopez, tenista español, número 60 de la ATP. Tras este resultado, podremos seguir viendo al ganador del partido en la siguiente fase del torneo ATP 250 de San Petersburgo, los octavos de final.

En el transcurso del partido el tenista croata logró quebrar el saque 2 veces a su adversario, en el primer servicio tuvo un 74% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 83% de los puntos al saque. Por lo que respecta a Lopez, no logró romper el saque ninguna vez, obtuvo un 58% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 62% de los puntos al saque.

El tenista croata jugará en los octavos de final contra el ganador del partido en el que se enfrentarán el tenista ruso Roman Safiullin y el ecuatoriano Emilio Gomez.

En el torneo de San Petersburgo (ATP San Petersburgo) se enfrentan un total de 42 tenistas. En total, a la fase final llegan un total de 32 jugadores entre los clasificados directamente, los que logran vencer en la fase previa de calificación y los invitados. Además, se celebra del 10 al 18 de octubre sobre pista dura a cubierto.