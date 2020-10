¿Entrenas con la suficiente intensidad?

¿Quién no ha sentido, a veces, la sensación de ir al gimnasio a entrenar pero no ver a avances? Conseguir los objetivos deportivos que cada uno se plantea con los entrenamientos depende de muchos factores diversos que se relacionan entre sí, como pueden ser la sesiones, la cantidad de ejercicios, la alimentación... y también el esfuerzo y la intensidad.

El dietista y entrenador personal Nano Alutiz confiesa que en numerosas ocasiones las personas a las que asesora no cumplen con unos mínimos de esfuerzo y técnica para que sus sesiones deportivas sean verdaderamente entrenantes.

Como demuestra en el vídeo a continuación, hay dos maneras de ejecutar la misma serie de un mismo ejercicio (en este caso, press banca para pectoral) con dos resultados muy diversos.

El primer ejemplo ilustra cómo se puede hacer una serie de 10 repeticiones que deje el cuerpo igual que estaba porque no llega a ser entrenante. Hay dos factores que influyen: que la técnica no sea correcta o que el peso no nos suponga un esfuerzo.

El segundo ejemplo muestra cómo hacer el mismo ejercicio pero con un resultado positivo para el cuerpo. Hay que conseguir ajustar el peso que movemos para que nos suponga un verdadero esfuerzo acabar la serie. Solo entonces se podrá considerar que el ejercicio ha sido entrenante. El truco está en que las series se completen llegando a las últimas repeticiones con algo de dificultad, como enseña Nano en el vídeo.

La cuestión está en que muchas veces nos infravaloramos y no nos exigimos todo lo que podemos, explica este entrenador. Y es que la falta de experiencia, de conocimiento de nuestros propios límites o incluso el miedo al peso pueden limitar los entrenamientos.

Lo ideal está en realizar unas series de "aproximación o calentamiento" que nos sirvan para conocer el peso que podemos mover antes de ejecutar las series que se van a considerar parte del entrenamiento. Y, sobre todo, es importante dejar la pereza a un lado y también el miedo al peso, aunque siempre hay que realizar los ejercicios con cuidado y precaución.

