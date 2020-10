Previa del encuentro: el Seattle Sounders defiende su liderato ante el Los Angeles FC

Este lunes a las 01:00 en el Banc of California Stadium se verán las caras el Los Angeles FC y el Seattle Sounders en la jornada número 17 de la Major League Soccer.

El Los Angeles FC encara con ánimos reforzados el encuentro de la decimoséptima jornada para encauzar una racha positiva después de lograr la victoria a domicilio en el Rio Tinto Stadium por 1-3 frente al Real Salt Lake, con goles de Wright-Phillips, Rossi y Rodríguez.

En el lado de los visitantes, el Seattle Sounders ganó frente al Real Salt Lake en su feudo por 2-1 y anteriormente lo había hecho también en su campo ante el Vancouver Whitecaps por 3-1.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el Los Angeles FC ha vencido cuatro veces, ha perdido en dos ocasiones y ha empatado una vez en siete partidos jugados hasta ahora, unos valores que pueden parecer esperanzadores para el Seattle Sounders, pues muestran cierta debilidad de los locales en los partidos que se disputan en el Banc of California Stadium. En las salidas, el Seattle Sounders ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado una vez en sus cuatro partidos disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Banc of California Stadium, obteniendo como resultado dos victorias y una derrota a favor del Los Angeles FC. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se disputó en septiembre de 2020 y acabó con un resultado de 3-0 para el Seattle Sounders.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Major League Soccer, podemos ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de nueve puntos. El equipo de Bob Bradley se sitúa en el quinto lugar con 21 puntos en su casillero. Por su lado, el Seattle Sounders cuenta con 30 puntos que le han permitido hacerse con el actual liderato de la competición.

Para conocer al vencedor, solo queda esperar al próximo lunes a las 01:00 para poder verlo en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV y Sky Sports Football.