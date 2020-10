Previa del encuentro: el New York City recibe al New England Revolution en la decimoséptima jornada

El próximo domingo a las 22:30 se disputará el encuentro de la decimoséptima jornada de la Major League Soccer, en el que veremos disputarse la victoria al New York City y al New England Revolution en el Yankee Stadium.

El New York City viene con optimismo para el partido de la decimoséptima jornada después de ganar en los dos últimos partidos de la competición contra el DC United en su estadio (4-1) y contra el Inter de Miami a domicilio (2-3).

Por su parte, el New England Revolution fue derrotado por 0-1 en el último encuentro que disputó frente al Toronto FC.

En referencia al rendimiento como local, el New York City ha logrado un balance de cinco victorias y una derrota en seis partidos jugados en su campo, unas cifras que hablan bastante bien del equipo de Domènec Torrent cuando juega en su estadio. En el papel de visitante, el New England Revolution tiene un balance de tres victorias y dos derrotas en cinco encuentros que ha jugado hasta ahora.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio del New York City, los números muestran una derrota y dos empates a favor del conjunto local. El último partido entre el New York City y el New England Revolution en esta competición se disputó en septiembre de 2020 y acabó en tablas (0-0).

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Major League Soccer, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el New York City está por delante del New England Revolution con una diferencia de cuatro puntos. El equipo de Domènec Torrent se sitúa en el quinto lugar con 26 puntos en su casillero. Por su lado, los visitantes se sitúan en sexta posición con 22 puntos.

Seguiremos de cerca el desarrollo del encuentro entre el New York City y el New England Revolution el próximo domingo a las 22:30 en televisión (FreeSports TV UK).