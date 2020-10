Di adiós al plástico con esta botella (¡rebajada un 30%!) para mantenerte hidratado mientras practicas deporte

La hidratación y el deporte van de la mano. Y es que, es inevitable, después de haber practicado running, haber hecho una sesión de yoga o haber entrenado en el gim, sentir el reclamo de nuestra garganta pidiendo agua. De hecho, pese a los muchos mitos que rodean la hidratación antes, durante o después del entrenamiento, la realidad es que es absolutamente necesaria, pues favorece que la frecuencia cardíaca se mantenga, que el consumo de glucógeno muscular no se dispare y que no nos sintamos desbordados por la práctica física. Y no, no solo es importante tener en cuenta durante los meses de calor: hay que cuidarla siempre que vayamos a realizar un ejercicio, sea suave o arduo.

La manera más cómoda (y lógica) de hacerlo es llevando siempre con nosotros una botella de un tamaño medio que nos permite llevar agua suficiente sin cargar demasiado peso. Un biberón libre de BPA, para evitar una contaminación innecesaria, que, además, reúna algunas características como ser térmico, tener agarres que faciliten su transporte y que, tras limpiarla, no adquiera aromas o sabores desagradables. Y, la verdad, es que en el mercado hay muchas opciones que cumplen con estos requisitos, aunque no todas están rebajadas, como la que vamos a reseñar bajo estas líneas.

De la marca Omorc y a la venta en Amazon, esta botella deportiva que incluye varias boquillas, funda de transporte y escobilla para lavarla está sujeta a un descuento del 28%, por lo que puede adquirirse por algo menos de 20 euros. ¿Quieres descubrir por qué deberías apostar por ella e incluirla en tu rutina deportiva?

Esta botella es libre de BPA. Amazon

Por qué apostar por esta botella

La característica principal de esta botella es que está elaborada con acero inoxidable, por lo que evita materiales químicos y está libre de BPA y otros contaminantes. Por ello, es una opción sostenible a la par que saludable. Tiene capacidad de un litro y está elaborada a prueba de fugas (con tapones de rosca y gomas de silicona), por lo que la convierten en la mejor aliada para nuestra vida todoterreno, desde el gimnasio hasta las excursiones, nunca nos faltará hidratación. Además, gracias a sus cinco capas de acero con aislamiento, es capaz de mantener la temperatura del líquido interior durante mucho tiempo, 14 horas para lo caliente y 28 para lo frío.

Este producto incluye una funda portátil y protectora con la que podemos llevarla colgada para facilitarnos la hidratación en cualquier momento. Asimismo, el pack incluye dos pajas y todo lo necesario para mantener el interior de la botella limpio.

