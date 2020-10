Nadal se queja por la temperatura de madrugada en Roland Garros: "Es peligroso para el cuerpo"

Rafa Nadal accedió en la madrugada del miércoles a sus decimoterceras semifinales de Roland Garros, en un partido que terminó pasada la una de la madrugada en unas condiciones climáticas no ideales, en palabras del doce veces campeón del Grand Slam parisino, para la práctica del tenis.

"El problema es el tiempo. No es lo ideal acabar a las 01,25. Pero el principal problema es que hace frío y creo que es peligroso para el cuerpo. Los futbolistas juegan a estas temperaturas pero están siempre en movimiento. No entiendo porque han puesto cinco partidos en la Chatrier. Era previsible que pasara lo que pasó", dijo.

Posteriormente, quiso restarle importancia al hecho de haber acabado tarde y en esas condiciones: "No he jugado enfadado, sería un mal comienzo y más en cuartos de Roland Garros. He aceptado las condiciones, se ha dado un cúmulo de circunstancias, sé que no es lo ideal, pero sobre todo por la temperatura. Pero en un torneo de dos semanas pasan cosas y hay que tratar de adaptarse", comentó Nadal.

Nadal reconoció que le faltan "algunas cosas" en su tenis, pero que el tercer set del partido de hoy le marca "el camino para seguir adelante".

"He terminado a un nivel positivo, si consigo jugar como los últimos juegos, mis opciones van a estar ahí, si no, va a ser más complicado", reconoció.

Sobre su próximo rival, el argentino Diego Schwartzman, de quien Nadal aseguró que será "difícil".

"Voy a dar lo mejor de mi, jugar con agresividad, y tratar de hacer algunas cosas diferentes a las que hice en Roma. Estoy con la ilusión y la motivación y la actitud de hacerlo, desde mañana empiezo a prepararlo. Espero estar preparado para dar el nivel", sentenció.