Previa del encuentro: el New York City recibe al DC United

El próximo jueves a las 02:00 se jugará el partido de la decimoquinta jornada de la Major League Soccer, en el que veremos disputarse la victoria al New York City y al DC United en el Yankee Stadium.

El New York City afronta con ánimos reforzados el partido de la decimoquinta jornada para consolidar una racha positiva después de vencer en los dos últimos partidos de la competición contra el Inter de Miami fuera de su campo (2-3) y contra el Cincinnati en su estadio (4-0).

Respecto a la escuadra visitante, el DC United cayó derrotado por 0-4 en el último encuentro que disputó frente al Atlanta United.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el New York City ha ganado cuatro veces y ha perdido en una ocasión en cinco partidos jugados hasta ahora, unas cifras que manifiestan el potencial y la seguridad del equipo cuando juega en su estadio. En las salidas, el DC United tiene un balance de una victoria, dos derrotas y un empate en cuatro encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Yankee Stadium, de hecho, los números muestran tres victorias y dos empates a favor del New York City. Además, los visitantes acumulan dos encuentros seguidos sin perder en el estadio del New York City. La última vez que jugaron el New York City y el DC United en la competición fue en septiembre de 2020 y el encuentro finalizó con un empate 0-0.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 12 puntos a favor del New York City. El equipo de Domènec Torrent se sitúa en el quinto lugar con 23 puntos en su casillero. Por su parte, los visitantes se sitúan en decimocuarta posición con 11 puntos.