Previa del encuentro: el New York RB recibe en su feudo al Inter de Miami

El próximo jueves a las 01:00 se enfrentarán en el Red Bull Arena el New York RB y el Miami en el partido que corresponde a la jornada número 15 de la Major League Soccer.

El New York RB tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada después de sufrir una derrota contra el Orlando City en el partido anterior por un resultado de 2-1.

En el lado de los visitantes, el Inter de Miami fue derrotado por 2-3 en el último encuentro que jugó frente al New York City.

Como local, el New York RB ha conseguido unas cifras de tres victorias y tres derrotas en seis partidos jugados en su campo, de modo que no podremos conocer cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá luchar para vencer. En el papel de visitante, el Inter de Miami tiene un balance de una victoria, cinco derrotas y un empate en siete encuentros que ha jugado hasta ahora.

A su vez, el conjunto visitante está en racha en sus desplazamientos en esta competición, puesto que lleva tres encuentros seguidos ganando en el estadio del New York RB. La última vez que se enfrentaron el New York RB y el Miami en la competición fue en septiembre de 2020 y el encuentro finalizó con un resultado de 1-4 a favor del New York RB.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por nueve puntos a favor del New York RB. El equipo de Bradley Carnell se sitúa en el séptimo lugar con 20 puntos en su casillero. Por su lado, los visitantes se sitúan en decimotercera posición con 11 puntos.

Este partido podrá verse el jueves próximo a las 01:00 horas a través de SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event y Sky Sports Football.