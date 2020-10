Previa del partido: el New England Revolution recibe en su feudo al Toronto FC

El próximo jueves a las 01:30 se jugará el partido de la decimoquinta jornada de la Major League Soccer, en el que veremos enfrentarse al New England Revolution y al Toronto FC en el Gillette Stadium.

El New England Revolution afronta la decimoquinta jornada del torneo con ganas de remontar su posición después de haber empatado 0-0 ante el Nashville SC en su último partido.

En el lado de los visitantes, el Toronto FC venció frente al Philadelphia Union como local por 2-1 y anteriormente lo había hecho también en su campo ante el Columbus Crew por 3-1.

En cuanto a los resultados como local, el New England Revolution tiene un balance de una victoria, una derrota y cinco empates en siete partidos jugados en su estadio, unas cifras que manifiestan la debilidad del equipo en los partidos en casa y que a su vez brindan esperanzas a los visitantes. A domicilio, el Toronto FC tiene un balance de tres victorias, una derrota y dos empates en seis encuentros que ha jugado hasta ahora.

Anteriormente han existido otros duelos en el Gillette Stadium y los resultados son de 11 victorias, dos derrotas y cuatro empates a favor del New England Revolution. Además, los locales no caen derrotados con el Toronto FC en sus últimas ocho visitas. La última vez que se enfrentaron el New England Revolution y el Toronto FC en este torneo fue en julio de 2020 y el partido concluyó con un empate 0-0.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Major League Soccer, podemos ver que ambos equipos están separados por nueve puntos a favor del Toronto FC. El equipo de Bruce Arena llega al encuentro en sexta posición y con 22 puntos antes del encuentro. Por su lado, el equipo visitante es segundo con 31 puntos.