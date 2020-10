Benzema recuerda su fichaje por el Real Madrid en 'Universo Valdano': "Estaba con mis amigos y me dijeron que fuera a casa, que estaba Florentino"

Karim Benzema llegó al Real Madrid en el verano de 2009, ante 16.000 personas. Fue uno de los grandes fichajes de Florentino Pérez ese año, junto a Cristiano Ronaldo y el menos exitoso Kaká, y es el único de los tres que queda, ahora además como líder del equipo más dentro que fuera del campo.

Cómo fue su primer encuentro con el presidente blanco es parte de la entrevista que este miércoles estrena Movistar+ en el programa 'Universo Valdano'. El que fuera exdirector general del club se sienta con Benzema para repasar, con su habitual tono sosegado y cómodo para el protagonista, su trayectoria.

El día que cerraron el acuerdo para que dejara el Olympique de Lyon y se fuera al Real Madrid lo recuerda casi con algo de vergüenza Benzema. "Me acuerdo que estaba con mis amigos y me llamaron mi familia y mi agente, para decirme que tenía que ir a casa rápido. Yo les dije que no tenía tiempo, pero ellos me dijeron que tenía que ir que estaba Florentino en casa. Abrí la puerta y le ví", rememora.

"Me acuerdo que no hablé mucho. Sólo le dije hola y le miré... Me dijo: 'tengo tu palabra' y yo le dije sí, sí'", recuerda. El resto, tirando de tópicos, es historia.

Los primeros tiempos fueron difíciles. De hecho, hasta hace relativamente poco recibió pitos en el Bernabéu, algo que en los últimos tiempos ha cambiado hasta ser considerado uno de los más queridos. "No estaba mentalizado de qué significa el Real Madrid, el equipo, la gente, la presión, la ciudad. Estaba solo, no hablaba español. Fue difícil, si no te sientes bien fuera del campo, dentro es muy complicado. Es lo que me pasó el primer año", señala Benzema.

Ahora se ha reconvertido y ha pasado de ser un punta a convertirse en un imprescindible en el ataque, aunque no sea tan anotador. "El delantero tiene que saber hacer muchas cosas, no sólo meter goles. Yo puedo meter un gol, pero si no toco el balón en noventa minutos, eso es un problema", analiza.