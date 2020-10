Modric relata su infancia en la guerra de Croacia: "A menudo caían las bombas y corríamos al búnker antes de entrenar"

Luka Modric es uno de los jugadores más queridos por la afición del Real Madrid. El croata ha iniciado su novena temporada en el club blanco, todo un veterano que espera poder acabar sus días con la misma camiseta.

Desde la concentración de su selección, el capitán croata pasó por los micrófonos de 'El Partidazo' de la Cadena Cope y, además de diversas cuestiones deportivas, abordó su dura infancia, desarrollada en plena guerra de independencia de Croacia.

Un conflicto que acabó con la vida de su abuelo: "Yo tenía una relación increíble con mi abuelo, porque mis padres trabajaban y pasaba mucho tiempo con él. Fue muy triste lo que le pasó, y me marcó porque era muy joven y una persona muy importante. Me afectó mucho. Era pequeño y aún no era consciente de por qué pasan algunas cosas. Tengo cosas grabadas, cómo le fueron a buscar...", explica.

Un episodio que les obligó a marcharse al pequeño pueblo de Zadar en calidad de refugiados: "Yo tenía seis años y vivía con mis padres y una hermana pequeña. Los cuatro vivíamos en 20 metros cuadrados. No puedo decir que mi infancia no fuera feliz, era dura, pero recuerdo la alegría", cuenta Modric, cuyo carácter siempre alegre contrasta con lo vivido de pequeño.

Sin embargo, él cree que esa dramática situación le ayuda precisamente a ser como es ahora: "Seguro que todo lo que pasó me ha formado como persona, pero mucho mérito tienen mis padres, como me enseñaron a comportarme, respetar, ser humilde, y seguro que me ha ayudado".

Jugar al fútbol... con las bombas cayendo

Durante esa etapa de refugiado en Zaldar, Modric jugaba sin parar al fútbol con otros chicos, aunque en circunstancias muy especiales: "A menudo caían las bombas, a lo mejor a cien metros, y teníamos que correr al búnker antes de volver a entrenar o irnos a casa. No lloraba, sabía que estaba pasando algo malo, pero había mucha gente y los niños jugábamos cuando podíamos", cuenta el '10' madridista, que asegura que temía cada día por que su padre volviera a casa.

🗣️ @lukamodric10, jugador del @realmadrid, @partidazocope



🧒🏻 "No tuve una infancia feliz, fue dura. De niño vivía con mis padres en un hotel de refugiados de guerra"



🚨 "Mientras jugábamos sonaban sirenas y empezaban a caer bombas"#PartidazoModrichttps://t.co/WCa7lJrXtF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 5, 2020

De Mourinho a Zidane

Luka Modric agradeció a Mourinho su papel clave en el fichaje del croata por el Real Madrid y lamentó haber coincidido sólo un año con él: "Es duro pero iba siempre de frente, a mí me gustan las personas honestas".

"Mourinho siempre iba de frente, me gusta la gente honesta"

El '10' también se mostró muy agradecido a Carlo Ancelotti, con el que el Madrid logró la ansiada 'Décima' y con quien mantiene aún contacto Modric: "Hablamos de vez en cuando".

Y, sobre Zidane, todo elogios: "Lo que ha hecho con nosotros es algo irrepetible, porque no sé si alguien lo podrá repetir. La gente todavía no lo aprecia como entrenador, siempre se le cuestiona, pero él es uno de los mejores entrenadores. Ojalá todo el mundo piense que es intocable en el Madrid".

Bale y retirada madridista

Modric y Gareth Bale ya fueron compañeros en el Tottenham y después han asado siete años en el Madrid, un periodo que el croata espera que se valore como el galés merece: "Es un tío espectacular, tímido, como yo. Lo que se dice de él no es justo, se le juzga por los últimos años, pero lo que ha hecho en el Madrid es impresionante. Siempre será recordado por lo que hizo por el club. Nunca tuvo un problema en el vestuario", dijo.

"Hablaba español, no daba entrevistas pero hablaba con nosotros. Es cierto que en los últimos años han salido muchas cosas y se olvida lo que ha hecho, pero en el futuro se recordará que ha sido un jugador increíble para el Real Madrid", añadió el croata.

Por otro lado, Luka Modric deja entrever que quizá se quede a vivir en Madrid cuando se retire, como es su deseo, vistiendo la camiseta blanca: "Si lo tuviera que decidir ahora sería así".