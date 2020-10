Sergiño Dest se lía con los toques al balón en su presentación con el Barça

Sergiño Dest, el flamante nuevo fichaje del Barça, procedente del Ajax, ha sido presentado este viernes en el Camp Nou. El lateral ha saltado al campo ya vestido de azulgrana y en el momento de hacer los tradicionales toques al balón para la prensa, quizá por los nervios, no ha estado demasiado acertado.

El estadounidense ha encontrado dificultades con el esférico a la hora de mostrar sus habilidades, algo que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

"Intentaré ser como Dani Alves"

Dest ha asegurado que su referente es el exfutbolista azulgrana Dani Alves y que intentará "ser como él" y tener un rol parecido en el equipo, además de reconocer que espera "jugar lo antes posible" y encontrar su "lugar" en el conjunto culé.

"Mi posición natural es la de lateral. Intentaré ser como Dani Alves, es mi modelo a seguir, me encanta ir de arriba abajo", declaró en rueda de prensa de su presentación en el Camp Nou. "He aprendido mucho de él viendo vídeos en YouTube. Me gustaría ser un jugador como Dani Alves", añadió.

El lateral calificó de "experiencia increíble" su primera toma de contacto con el club. "Estoy muy contento de estar en Barcelona y de que tengan esta confianza en mí. Voy a dar todo lo que tengo y mostrar el máximo potencial para ganar títulos", explicó. "Si puedo jugar este domingo sería maravilloso, quiero jugar lo antes posible", apuntó sobre el partido de este domingo ante el Sevilla.