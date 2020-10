El tenista Sebastian Baez le arrebata la plaza de los cuartos de final al tenista Christian Harrison

Sebastian Baez, argentino, número 341 de la ATP, venció por 6-1 y 6-3 en una hora y veintiocho minutos al estadounidense Christian Harrison en los octavos de final del torneo de Pardubice. Tras este resultado, veremos al vencedor del partido en la siguiente fase del torneo de Pardubice, los cuartos de final.

El jugador estadounidense no logró romper el saque ninguna vez, mientras que Baez, por su parte, lo consiguió en 4 ocasiones. Además, el tenista argentino tuvo un 68% de primer servicio y no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 67% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su rival fue de un 78%, no hizo ninguna doble falta y consiguió el 49% de los puntos al saque.

En los cuartos de final, el jugador argentino se enfrentará al ganador del partido entre el checo Vit Kopriva y el tenista argentino Juan Manuel Cerundolo.

El torneo ITF Czech Republic F8 se lleva a cabo sobre tierra batida al aire libre y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 62 tenistas. Asimismo, su celebración se produce entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre en Pardubice.