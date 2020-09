Casillas y Piqué atizan a Juanma Rodríguez en Twitter: "Es Gargamel"

La suplencia de Iker Casillas durante la etapa de José Mourinho como entrenador del Real Madrid sigue dando que hablar. El exportero del equipo blanco y la selección española de fútbol fue tajante al asegurar que la pérdida de la titularidad se debió a "un asunto personal”, lo que provocó una oleada de reacciones.

Una de ellas vino del periodista Juanma Rodríguez, conocido por apoyar a Mourinho y criticar a los detractores del técnico portugués, quien publicó un tuit en el que cargó contra Casillas.

Este le recriminó su comportamiento cuando Vicente del Bosque le relegó a la suplencia en favor de César Sánchez.

"Que dice Casillas que su suplencia con Del Bosque fue deportiva y su suplencia con Mourinho fue personal. Olvida decir que Del Bosque acabó hasta el gorro de él, que no asumió su suplencia. Y que, para personal, la campañita de algunos periodistas amigos suyos contra Mou", escribió Rodríguez en su perfil.

Esta publicación llegó a Casillas, que no dudó en tirar de ironía para atizar al periodista: "¿Alguien me puede decir quién es este señor? No tengo el gusto de conocerle en persona pero veo que me tiene una estima desmedida", publicó el exportero citando el tuit de Rodríguez.

El comentario de Casillas corrió como la pólvora por las redes sociales hasta el punto de que Gerard Piqué quiso participar en el 'palo' a Juanma Rodríguez, apuntando que es Gargamel, el malvado personaje de la ficción 'Los Pitufos', en referencia a su parecido físico y sus intenciones oscuras.