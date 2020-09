El error de Carlos Sainz que le costó el accidente en el GP de Rusia

La participación de Carlos Sainz en el GP de Rusia acabó a la segunda curva. El madrileño se estrelló con violencia cuando intentaba esquivar el pico del muro de la chicane y se vio obligado a bajarse del coche.

La decepción del madrileño era notable, ya que el accidente se produjo por un error de conducción propio, dado que fue muy optimista al entrar tan fuerte al hacer el 'slalom' entre los paneles de poliestireno expandido.

Este toque contra el muro deja a Carlos Sainz fuera del #RUSmovistarF1pic.twitter.com/dstbXufqWh — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 27, 2020

Sainz suma un nuevo '0' esta temporada, segundo consecutivo por accidente y quinto de 2020, después de los dos 13º de Silverstone, el abandono antes de la salida de Bélgica y el fuerte choque de Mugello.

El español salía desde la 6ª posición de la parrilla, pero no tuvo una buena salida y de hecho se vio peleando por mantenerse entre los diez primeros con relativo sufrimiento. No fue el único en irse en esa zona, ya que el propio Max Verstappen también se coló. Sainz siguió a su excompañero, pero mientras el de Red Bull sí esquivó ese esquinazo, el de McLaren no.