El ejemplar comportamiento del público en el circuito del Jarama durante las carreras de camiones 

La presencia de público en los eventos deportivos está volviendo, poco a poco, mientras se intenta sostener el crecimiento de contagios de coronavirus. Para que la normalidad regrese se requiere cumplir unas medidas estrictas de seguridad sanitaria, algo que no siempre es fácil. De hecho, en el fútbol todavía no se ha hecho masivo porque no hay confianza en que se pueda hacer.

En otras competiciones ya se está produciendo. El último ejemplo de cómo se debe hacer lo ha dejado el veterano circuito del Jarama. Este fin de semana han vuelto los camiones, una cita imprescindible en el trazado madrileño, y con ellos, el público, aunque limitado. Como cada año, se han celebrado las citas del Campeonato de España y de Europa de camiones, con la novedad de que esta vez no hubo un lleno absoluto.

Os hemos echado de menos. Ojalá esto acabe pronto y podamos volver a vernos. Mucho ánimo a todos 💪💪💪 pic.twitter.com/AZAt8lrlAt — Circuito del Jarama (@Circuito_Jarama) September 26, 2020

Para garantizar la distancia de seguridad, además de limitar el aforo, se colocaron zonas acotadas en la ladera de 'pelouse' al lado del circuito, así como en las propias gradas. En esos cuadrados limitados sólo podían estar seis personas, como máximo, y todos con mascarilla. Además, en varias zonas del paddock había geles hidroalcohólicos.

También la propia organización de las carreras se ha adaptado a la nueva situación, y los coches médicos y demás personas presente ha mantenido las medidas y el protocolo estricto que, desde la Real Federación Española de Automovilismo y el RACE, organizadores del evento, habían confeccionado.