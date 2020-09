Timofey Skatov se clasifica para la final del torneo de Melilla

Timofey Skatov, kazajo, número 474 de la ATP y cabeza de serie número 2, cumplió las previsiones al ganar en una hora y veinticuatro minutos por 6-2 y 6-1 a Max Houkes, tenista neerlandés en las semifinales del torneo de Melilla. Con este resultado, seguiremos de cerca la trayectoria del jugador en la final de la competición.

El tenista neerlandés no consiguió romper el saque ninguna vez, mientras que el jugador kazajo lo hizo 5 veces. Asimismo, Skatov tuvo un 78% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró el 71% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su adversario fue de un 71%, no cometió ninguna doble falta y logró el 46% de los puntos al saque.

Durante la final el kazajo se enfrentará al vencedor del partido en el que se enfrentarán el danés Holger Vitus Nodskov Rune y el jugador búlgaro Adrian Andreev.

La celebración del torneo de Melilla (ITF Spain F21) se produce entre el 21 y el 27 de septiembre sobre tierra batida exterior. En el campeonato participan un total de 42 tenistas.