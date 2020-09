'Partido a partido', la canción solidaria de Sabina y Leiva sobre 'su' Atlético de Madrid

"A todos los que tienen otra forma de entender la vida" dedican los cantantes Joaquín Sabina y Leiva, aficionados del Atlético de Madrid, su 'partido a partido'; un canto a la lucha diaria, sin descanso, contra las dificultades en estos tiempos de pandemia del Covid-19, "malheridos de tanto remar contra el huracán", para "ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar".

"Aunque apenas queda un socavón junto al Manzanares, ni atascos en los bulevares de mi corazón, los profetas de anteayer son gaviotas de alas rotas muertas de sed, gato sin botas", canta Sabina mientras se suceden las instantáneas en blanco y negro de estos tiempos complejos, de la lucha cada jornada de personas anónimas.

"Al balcón de la soledad trepan los náufragos, malheridos de tanto remar contra el huracán, en el trono de neptuno, donde cabe ninguno que no sepa soñar partido a partido", interviene Leiva, antes del estribillo que se repite dos veces, mientras siguen las fotografías que evocan el incansable combate contra la dificultad.

"No me habléis de resistir, es mi Atleti de Madrid. No me vengan con lamentos, habla de sobrevivir. Y seguir coronando montañas y seguir conquistando escaleras, en el tiempo de descuento regateando el porvenir. Y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Y ganar y volver a ganar... Partido a partido", cantan juntos Sabina y Leiva.

"Un regalo a todos los que están luchando sin descanso en estos momentos difíciles que estamos viviendo (...) Un regalo en forma de canción que ambos artistas, apasionados del Atlético de Madrid, han decidido hacer a su equipo del alma, a sus seguidores y, en general, a todos los que sepan soñar partido a partido", especificó el club rojiblanco en el comunicado del lanzamiento de la canción.

Tiene un fin solidario: "ayudará a promover uno de los proyectos benéficos de la Fundación del Atlético de Madrid, ya que los artistas y su compañía discográfica donarán los beneficios que genere la grabación al proyecto solidario en la Cañada Real Galiana (Madrid)".

"En él se trabajará para la puesta en marcha de una escuela socio-deportiva de fútbol dirigida a menores de edad. El objetivo de este proyecto es promover la inclusión social, la igualdad de género, la convivencia y la lucha contra el racismo, a través del deporte en general y del fútbol en particular, como valores inherentes a la práctica deportiva", dijo el club en un comunicado.