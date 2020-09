El loco reto del actor Ryan Reynolds: compra un equipo de 5ª División para llevarle hasta la Premier League

El fútbol inglés, como cuna del balompié que es, tiene una serie de peculiaridades únicas. Tiene innumerables divisiones regionales, y muchas de ellas están compuestas por equipos propios de Inglaterra pero también de regiones británicas aledañas, como Gales o Escocia.

Uno de esos equipos que no compite en su región es el Wrexham AFC, inscrito en la Conference Premier, la 5ª División con respecto a la Premier League. Es un club muy especial, y no sólo por jugar en el estadio más antiguo del mundo (o eso dicen ellos), el Racecourse Ground. Es su gestión la que lo hace un equipo diferente: no tiene presidente, sino que son sus aficionados en asamblea quienes gestionan el devenir del equipo.

En los últimos días han recibido una propuesta que, cuando se apruebe, acabará con esta costumbre ya que dos personas mundialmente conocidas quieren comprar el equipo: los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

El intérprete de 'Deadpool' y el director y actor de 'It's Always Sunny in Philadelphia' son muy aficionados al balompié y se fijaron en este humilde equipo para introducirse en el mundo del fútbol con un objetivo claro: llevarle hasta la Premier League.

"Estamos en condiciones de confirmar a las dos personas interesadas en invertir en el Wrexham AFC. A su debido tiempo, el Sr. McElhenney y el Sr. Reynolds presentarán su proyecto del Wrexham AFC y la propuesta de que los miembros voten en una segunda Reunión General Especial", reza el comunicado del equipo, que en una primera reunión aprobó la entrada de los actores con un 97,5% de los votos a favor.

El precio de compra del club es relativamente bajo, dado que es un equipo semiprofesional y cuyo coste es asumible para las dos estrellas de Hollywood. Por unos 2,5 millones de dólares se pueden hacer con la totalidad del equipo.

Un sueño de hace tiempo

Reynolds había mostrado su interés en el Wrexham hace tiempo. En concreto, hace ocho años, que fue cuando una usuaria aseguró que el canadiense iba a hacerse con el humilde club galés.

"Sí, he tardado ocho años en responder a este tuit", ironizaba el actor.