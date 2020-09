Mourinho cumple la última voluntad del padre muerto de un periodista: "Será un placer y un honor hacerlo"

Jose Mourinho es uno de los entrenadores más respetados del mundo del fútbol, tanto en el campo como en los medios de comunicación. Aunque también genera muchas antipatías, quienes le admiran lo hacen hasta las últimas consecuencias.

Ese es el caso del padre de un periodista que preguntó al técnico del Tottenham en la rueda de prensa previa al partido de Europa League entre los spurs y el KF Shkëndija Tetovo, de Macedonia del Norte. En su turno de preguntas en la conferencia telemática, el reportero le pidió un favor muy personal a Mourinho.

"Tengo que preguntarle algo de parte de mi padre. Le quería saludar de su parte, aunque él ya está en el cielo", comienza su alocución el periodista, mientras la cara de Mourinho se torna grave ante la situación.

El periodista le explicó su petición. "En una ocasión, cuando ya estaba muy enfermo, me dijo que si alguna vez tenía oportunidad de verle quería que me hiciera una foto con usted, porque siempre me había dicho que me crió fijándose en usted. Si me permite sacarme una foto con usted, la enmarcaré y la pondré en el lugar de su descanso eterno. Si el partido va bien para usted y el equipo, ¿me lo permitiría?", le cuestionó el redactor.

Mourinho se mostró no sólo comprensivo sino honrado con la petición. "La foto no tiene nada que ver con el resultado, eso está hecho. Si puedes encontrarte antes del partido o quizá en el hotel, quizá sea más fácil. Si es después, después, pero no tiene que ver con el resultado. Será un placer hacerme una foto contigo, un honor y mis respetos para tu padre, que sentía eso tan fuerte sobre mi. No lo merezco, pero muchas gracias", dijo.

Para enmarcar el gesto de Mourinho, el contexto es importante. Esta intervención del periodista llegó la última, cuando ya se había completado el turno de preguntas. El entrenador portugués se enteró de que la situación del reportero era muy personal y pidió escucharla.