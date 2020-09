La premonición de Broncano sobre el futuro de Bale: "¿Te imaginas la cara de Florentino?"

Gareth Bale cerró su marcha al Tottenham Hotspur el pasado fin de semana en una operación que mandará al galés una temporada como cedido a Londres. Eso sí, al delantero todavía le queda un año más de contrato en el que, por cómo están las cosas en estos momentos, tendría que jugar en el Bernabéu y no se descarta nada. No obstante, todo obstante, todo apunta a que Bale no volverá a vestir la camiseta del Real Madrid.

Desde el programa de humor 'La Vida Moderna' de Cadena SER, han querido recordar al extremo y rendirle homenaje guardando unos instantes de silencio a un "referente total del 'sudapollismo' y de la comedia", recordando de manera irónica sus incontables desplantes al Real Madrid: la bandera de gales, la mascarilla como antifaz en el banquillo...

Tanto Ignatius Farray como Héctor de Miguel y David Broncano comenzaron a bromear sobre su salida, recordando que el Real Madrid, desesperado por deshacerse del jugador, todavía pagan prácticamente todo su sueldo. "¿Te imaginas a Florentino llamando a Mourinho? Mou, me debes un favor. Tú sabes que me debes un favor", elucubraba de Miguel.

Sin embargo, la suposición más posible de todas la llevaba a la mesa Broncano, quien se "ilusionaba" con que Bale volviese a ser el que era en el Tottenham. "Podría ser que Bale ahora ahí lo 'pete' a muerte otra vez", comenzaba. "Sería la hostia, la cara de Florentino. Ahora va allí y mete 25 goles...", fantaseaba el también presentador de 'La Resistencia'.

Finalmente, los tres le dedicaron el mencionado instante de silencio con unos aplausos a continuación. Broncano quiso dejar un último guiño sugiriendo que la pausa debería de haber terminado con el sonido de una bola de golf siendo golpeada, en honor a Bale.