Previa del encuentro de la jornada 10: Once Caldas contra At. Nacional

El próximo sábado a las 03:05 se jugará el partido de la décima jornada del Torneo de Apertura de Colombia, en el que veremos enfrentarse al Once Caldas y al Nacional en el Estadio Palogrande.

El Once Caldas intentará sumar un triunfo en la competición tras haber ganado al Millonarios en el Nemesio Camacho El Campín por 1-3, con goles de Ovelar, Correa y Mosquera.

Por su parte, el At. Nacional cosechó un empate a dos frente al Santa Fe, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición.

En referencia a los resultados como local, el Once Caldas ha empatado cinco veces en cinco partidos jugados hasta ahora, lo que brinda más oportunidades de las esperadas a los visitantes, que podrían tenerlo más sencillo para ganar. A domicilio, el At. Nacional ha ganado tres veces en sus cuatro encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio del Once Caldas, de hecho, los números muestran tres derrotas y tres empates para los locales. A su vez, el equipo visitante suma tres partidos seguidos sin conocer la derrota a domicilio frente al Once Caldas. El último partido entre el Once Caldas y el Nacional en esta competición se disputó en enero de 2019 y acabó con un empate 0-0.

Además, los dos equipos están empatados a 15 puntos en la clasificación del Torneo de Apertura de Colombia, por lo que el encuentro puede ser una buena oportunidad para deshacer las tablas. El equipo local es séptimo, mientras que el equipo visitante se sitúa en este momento en el sexto lugar.