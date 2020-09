El juez no concede la cautelar a LaLiga y no habrá partidos los lunes y viernes, al menos hasta octubre

El juzgado de lo Mercantil no ha concedido la cautelar a la Liga y no habrá partidos los lunes y viernes.

El juez rechaza así la petición del organismo que preside Javier Tebas y los partidos se jugarán, de momento, sólo en los dos días del fin de semana.

Será así hasta, al menos, el 6 de octubre, fecha en la que se celebrará en el mismo juzgado una vista entre la Liga y la RFEF.

El organismo que preside Rubiales se ha mostrado partidario de que los partidos se celebren sólo en fin de semana, salvo que la federación reciba parte de los derechos audiovisuales de los partidos en caso de disputarse entre semana.

En cualquier caso, la última palabra la tendrá la Audiencia Provincial, que en su momento ya se mostró partidaria de la Liga: "No alcanzamos a comprender qué papel de coordinación se desarrolla autorizando o no la celebración de partidos de fútbol los viernes. La RFEF se limita a manifestar que no se "opone", siempre que perciba un porcentaje de ingresos de los derechos audiovisuales por tal "autorización".

Mientras se toma una decisión definitiva, los partidos seguirán jugándose sólo sábado y domingo, como lleva ocurriendo desde el inicio de la recién estrenada temporada 2020/2021.