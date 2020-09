Dani Ceballos teme por el futuro del Betis tras el apoyo de Tomás Roncero: "¡Atrás!"

El buen arranque del Betis de Manuel Pellegrini se ha llevado los elogios unánimes. El proyecto verdiblanco del chileno empieza con buen pie, especialmente tras las dudas de la pasada campaña, y entre los que han destacado la labor del 'ingeniero' está Tomás Roncero.

El periodista del diario AS tiene por costumbre enviar sus buenos deseos a muchos equipos, especialmente si no son rivales directos del Real Madrid o directamente a todos que no sean el Barça, pero a veces esas buenas vibraciones se han dado la vuelta. Tanto es así, que hay una cierta leyenda en torno a la mala suerte que transmite el vehemente redactor manchego y muchos equipos temen por su futuro cuando ven que Roncero les desea buena suerte.

La próxima víctima del 'gafe' de Roncero puede ser el Betis, si se cumple esa pequeña maldición. "Pellegrini es un gran técnico. No me extraña el espectacular arranque del Betis", escribió sobre el que fuera exentrenador del Real Madrid.

Entre los que ha reaccionado a estas palabras está una de las últimas joyas que han salido del Benito Villamarín, el 'gunner' (cedido por el club madridista) Dani Ceballos.

Con un elocuente "¡Atrás!" y un gif de Diego 'El Cigala' de su ya legendaria visita a 'El Hormiguero', el atacante del Arsenal intenta contrarrestar ese presunto gafe de Roncero hacia el equipo de su corazón... especialmente porque es el próximo rival del Real Madrid.