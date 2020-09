El tenista Andrey Rublev logra la plaza de los octavos de final a expensas del tenista Tennys Sandgren

El ruso Andrey Rublev, número 12 de la ATP y cabeza de serie número 5, cumplió las previsiones al vencer por 6-3 y 6-3 en una hora y diez minutos al tenista estadounidense Tennys Sandgren, número 49 de la ATP, en los dieciseisavos de final del torneo ATP 500 de Hamburgo. Con este resultado, seguiremos viendo al vencedor del partido en la siguiente fase del torneo ATP 500 de Hamburgo, los octavos de final.

En el transcurso del partido Rublev logró romper 3 veces el saque a su adversario, obtuvo un 67% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 78% de los puntos al saque. En cuanto a Sandgren, no pudo quebrar el saque a su oponente ninguna vez, su efectividad fue de un 63%, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 56% de los puntos al saque.

Durante los octavos de final Rublev jugará contra el jugador estadounidense Tommy Paul, número 59.

La celebración del torneo de Hamburgo (ATP Hamburgo) se produce entre el 19 y el 27 de septiembre sobre tierra batida exterior. En esta competición se enfrentan un total de 42 jugadores y la fase final está compuesta por un total de 32 entre los clasificados directamente, los que han logrado ganar en la fase previa y los invitados.