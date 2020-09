Michael Jordan sigue arrasando: 'The Last Dance' gana el Emmy

Michael Jordan sigue siendo un icono mundial del deporte que convierte en oro todo lo que toca. Este también es el caso del documental 'The Last Dance' (El último baile), que cosechó excelentes datos de audiencia y ahora ha sido galardonado con el premio Emmy de la categoría de mejor documental o serie de no ficción.

La producción de ESPN, distribuida a nivel mundial por Netflix, sobre Jordan superó a Hillary (Hulu), American Masters (PBS), McMillions (HBO) y Tiger King (Netflix) para alzarse con el galardón.

"Gracias a Michael Jordan por darnos su tiempo, su honestidad y su franqueza. Y también a los otros 105 que se sentaron con nosotros e hicieron que la historia fuera la que es. Espero que pusiéramos luz en un año tan difícil", afirmó de forma telemática el director del documental, Jason Hehir en su discurso de agradecimiento.

La cinta, que fue vista por más de 30 millones de espectadores fuera de Estados Unidos, mostró una imagen de Jordan nunca vista y alejada de la que muchos aficionados tenían en mente.

Es por ello que provocó miles de reacciones, algunas a favor y otras en contra, sobre la figura de 'Air' Jordan y su duro carácter dentro y fuera de la cancha para tratar de llegar a lo más alto, gracias al testimonio de compañeros y rivales.