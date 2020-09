Simona Halep gana en los cuartos de final del torneo WTA Premier de Roma

la jugadora kazaja Yulia Putintseva, número 30 de la WTA, tuvo que retirarse durante los cuartos de final del torneo WTA Premier de Roma cuando el contador mostraba 6-2 y 2-0, así que el partido terminó con la victoria de la tenista rumana Simona Halep, número 2 de la WTA y cabeza de serie número 1. Tras este resultado, la tenista estará en las semifinales del torneo WTA Premier de Roma.

Los datos del partido reflejan que Halep logró quebrar 3 veces el saque a su adversaria, tuvo un 77% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 69% de los puntos al saque. En cuanto a Putintseva, no consiguió quebrar el saque ninguna vez, tuvo un 74% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 48% de los puntos al saque.

Durante las semifinales, la jugadora rumana se enfrentará con la ganadora del partido entre la bielorrusa Victoria Azarenka y la tenista española Garbine Muguruza Blanco.

El torneo de Roma (WTA Roma) se lleva a cabo desde el 12 al 21 de septiembre sobre tierra batida al aire libre. Durante la competición, un total de 77 jugadoras se ven las caras, de las cuales 54 pasan a la final entre aquellas clasificadas directamente, las que han ganado en las rondas previas del campeonato y las que vienen invitadas.