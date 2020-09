Roman Zozulya, entre las propuestas del Valencia a Javi Gracia para fichar

El Valencia está en plena fase de reconstrucción. La llegada de Javi Gracia coincidió con la salida de puntales como Rodrigo Moreno, Dani Parejo o Francis Coquelin, entre otros, lo que ha generado un cierto desasosiego en la afición ché, no sólo por perder a futbolistas fundamentales, sino porque no se reponen.

El propio Gracia ya se quejó públicamente de que los dueños del Valencia no han cumplido sus promesas. Con LaLiga ya empezada, de momento con buen pie para ellos, las incorporaciones solicitadas no llegan y empieza a temer que no pueda competir con equipos como Atlético o Sevilla, con quienes comparte objetivos, ni mucho menos con Real Madrid o Barcelona.

La lista de peticiones del entrenador valencianista fue respondida por Meriton Holdings, los propietarios, con una lista de propuestas que ocupa prácticamente todas las demarcaciones. Salva Folgado, periodista especializado en información del equipo, dio los nombres que formaban esa lista, con algunas sorpresas.

Informa @salvafolgado:

Jugadores en la lista que el Valencia le dio a GRACIA como posibles fichajes: Zozulya, Samper, Kevin Prince Boateng, Juan Foyth, Sturridge, Aleix García, André Pinto, Thiago Neves, Víctor Sánchez, Matheus Machado, Pedro Carneiro, Iturraspe, Marcos Tébar. — Radio Taronja (@RadioTaronja_) September 18, 2020

Desde el ámbito de la afición valencianista no se han tomado nada bien estos nombres, especialmente uno: Roman Zozulya.

El polémico delantero ucraniano, vinculado con grupos de extrema derecha, es un puntal en el Albacete y su precio sería, con toda probabilidad, asumible por la entidad presidida por Peter Lim. No obstante, son precisamente sus cuestiones extradeportivas las que pueden complicar mucho su llegada a Valencia.

Ante este rumor, muchos aficionados del equipo ya han dejado clara su opinión, aunque no sólo por Zozulya, sino también por los demás nombres, nada ilusionantes: