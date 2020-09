El Real Madrid prepara la marcha de Bale: su camiseta desaparece durante unas horas de la tienda y él viaja a Londres

Gareth Bale está pasando sus últimas horas como jugador del Real Madrid. El club madridista ya le había comunicado al galés que Zinedine Zidane no contaba con él (algo que podría haber deducido cualquiera al ver los pocos minutos que le dio al final de la pasada temporada) y el delantero ha aceptado con resignación que tendrá que volver al Tottenham.

El club londinense donde brilló era su destino predilecto, frente a otros como el Manchester United que también habían solicitado sus servicios. Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha aceptado pagarle la ficha completa a Bale durante los próximos dos años en los que estará en calidad de cedido.

Tras varios días negociando los detalles de su marcha, todo apunta a que en próximas horas o días se anunciará su regreso a los 'spurs', donde se encontrará con un José Mourinho que confesó que ya le había intentado fichar cuando dirigía al Real Madrid.

Una de las señales más claras de que Bale no tiene futuro en el conjunto español es que ya no supone un activo constante en las tiendas oficiales del club. Quien quisiera comprar la camiseta oficial del Real Madrid con el '11' y el nombre de Bale a la espalda durante este jueves se encontró con que el menú le devolvía un error. No aparecía ni en el menú de los seleccionables.

Muchos medios y usuarios se hicieron eco de la situación.

🚨 ¡OJO! La CAMISETA de BALE ya NO está A LA VENTA en la tienda online del REAL MADRID.



¡La ÚLTIMA HORA sobre el galés, a las 15:14h en #JUGONES con @jpedrerol! pic.twitter.com/trUQryOc9C — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 17, 2020 Tienda OFICIAL del Real Madridhttps://t.co/99FH7i6EKx



Pon el cursor (sin pinchar) sobre equipaciones.



Ya no te puedes comprar la camiseta de Bale. No existe. pic.twitter.com/CSX3PLqblo — www.soymadridista.com (@soymadridista) September 17, 2020

Sin embargo, horas después, la web oficial del Real Madrid volvió a recuperar a Bale y, a la hora de edición de esta noticia, se puede acceder con normalidad y comprar la camiseta del galés si así se desea.

Eso no significa, ni mucho menos, que Bale no vaya a abandonar el club blanco. De hecho, el futbolista se ha despedido de sus compañeros en Valdebebas y ha tomado un avión en dirección Londres donde tiene previsto acabar de rematar su operación de vuelta al Tottenham, con el reconocimiento médico y demás compromisos previos.