Franco Agamenone consigue clasificarse para los cuartos de final a costa del tenista Martin Damm

El jugador italiano Franco Agamenone cumplió las previsiones al vencer en una hora y cincuenta y seis minutos por 6-4 y 6-3 a Martin Damm, tenista estadounidense en los octavos de final del torneo de Curtea De Arges. Con este resultado, el italiano logra clasificarse para los cuartos de final del torneo de Curtea De Arges.

El tenista estadounidense no consiguió romper el saque ninguna vez, mientras que Agamenone lo consiguió en 3 ocasiones. Además, el jugador italiano consiguió un 59% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 76% de los puntos al saque, mientras que su rival obtuvo un 51% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 54% de los puntos al saque.

El tenista italiano jugará en los cuartos de final del campeonato contra el vencedor del partido en el que se enfrentarán el tenista español Carlos López Montagud y el jugador esloveno Tomás Lipovsek Puches.

El torneo ITF Romania F6 se lleva a cabo sobre tierra batida al aire libre y en él participan un total de 69 jugadores. Asimismo, su celebración se produce entre los días 13 y 20 de septiembre en Curtea De Arges.