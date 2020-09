Las tenistas Niculescu y Halep ganan en los dieciseisavos de final del torneo WTA Premier de Roma

Las jugadoras rumanas Monica Niculescu y Simona Halep, número 57 de la WTA y, número 154 de la WTA respectivamente vencieron en cincuenta y dos minutos por 6-0 y 6-1 a las ucranianas Elina Svitolina y Dayana Yastremska en los dieciseisavos de final del torneo WTA Premier de Roma. Con este resultado, las jugadoras logran clasificarse para los octavos de final del torneo WTA Premier de Roma.

La pareja perdedora no pudo quebrar el saque a sus rivales ninguna vez, mientras que las vencedoras, por su parte, lo lograron en 6 ocasiones. Además, Niculescu y Halep tuvieron un 72% de primer servicio y no cometieron ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 75% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de sus adversarias fue de un 72%, no cometieron ninguna doble falta y lograron el 31% de los puntos al saque.

En los octavos de final, las vencedoras se verán las caras con las japonesas Shuko Aoyama y Ena Shibahara mañana jueves a partir de las 11:00 hora española.

En el torneo de Roma (WTA Roma) se enfrentan 28 parejas. Además, se desarrolla entre el 14 y el 20 de septiembre sobre tierra batida exterior.