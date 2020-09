Renault aprieta a la FIA para que Fernando Alonso pueda rodar este año... en los test destinados a los novatos

Uno de los grandes deseos de la Fórmula 1, en general, y de Renault, en particular, es ver a Fernando Alonso en pista. El asturiano ya está en plena preparación de regreso a la competición, pero esa vuelta no será precipitada ni en una sesión de libres de Gran Premio.

Aunque semanas antes de la confirmación de su vuelta se lanzó el bulo de que iba a rodar este año no sólo en unos entrenamientos, sino en un Gran Premio completo, los responsables de Renault tienen claro que, de producirse, será en una sesión con un nombre un tanto irónico para un corredor de 39 años: los test de jóvenes pilotos.

Estos entrenamientos se han convertido ya en una tradición, en la que los equipos prueban a sus canteranos para darles kilómetros en un Fórmula 1 real y en una pista real, en este caso el circuito de Yas Marina que alberga días antes el GP de Abu Dhabi.

Cyril Abiteboul, jefe del equipo, ha sido claro: quieren ver a Alonso en el Renault antes de que se convierta en Alpine F1, pero el asturiano ya no está para hacer libres. "No necesita la exposición de la FP1. Y nosotros necesitamos claramente la oportunidad de configurar todo. Pero nos gustaría verle porque puedo sentir que tiene hambre de ello", destaca el francés en Motorsport.com. El problema es que no tiene muchas opciones, salvo los esos entrenamientos para novatos que, además, tienen una normativa un tanto limitada.

Los test de jóvenes pilotos se llaman como tal, precisamente, porque están enfocados para descubrir a talentos y dar oportunidades a los que aún no han tenido la oportunidad, bien sea por edad, bien porque simplemente han sido probadores.

Tradicionalmente, se dedicaban tres días a estos test, pero en este 2020 será sólo una jornada por culpa de la pandemia. Lo que no cambia es el resto de instrucciones: cada equipo puede alinear dos coches para pilotos que no hayan disputado más de dos Grandes Premios de Fórmula 1 en toda su carrera deportiva. Este es el principal obstáculo para Alonso, que supera de sobra ese número ya que ha disputado 312.

Por eso, Abiteboul está negociando con la FIA un permiso para permitir a Alonso este test de refresco, que le vendría bien para adaptarse a un monoplaza que en 2021 cambiará de nombre pero poco más. "Tenemos que ver si puede hacerse en base a los criterios de la prueba. Estamos hablando con la FIA sobre ello", asegura el galo.