Misterioso robo en el estadio del Atlético de Pinto: los ladrones tenían conocimiento de todos los detalles

El Atlético de Pinto, equipo que milita en el grupo VII de Tercera División, ha sufrido un sorprendente robo en su estadio, el municipal Amelia del Castillo.

Lo inusual de este asalto es que se ha producido sin forzar las cerraduras ni ningún tipo de violencia o indicio de que se hubiera producido. De hecho, los responsables del club se dieron cuenta de lo ocurrido unos días después, cuando vieron que faltaba documentación, un ordenador portátil y una caja fuerte de uno de los despachos.

'El Mundo' ha publicado la grabación de las cámaras de seguridad, donde se ve la tranquilidad y confianza con la que los ladrones, una mujer con la cara descubierta y un hombre con pasamontañas, van revisando cajones, puertas y mesas de los despachos. Las imágenes dejan claro que tenían conocimiento previo de la situación de cada elemento.

Una de las cosas más sorprendentes en este robo es que los ladrones activan la alarma una vez que han acabado su labor, pero no es el único detalle que lleva a sospechar de alguien cercano. La escasa duración del suceso (no más de media hora), la familiaridad con las llaves de cada despacho o que no lleven guantes, algo que sólo haría alguien que ya sabe que ha tocado elementos allí, hacen levantar sospechas hacia el entorno.

Este es el segundo incidente serio que le ocurre al Atlético de Pinto en las últimas semanas, lo que ha hecho volar la imaginación de los más conspiranoicos. El club tiene un litigio con el Ayuntamiento por la concesión y titularidad del propio estadio, que ha derivado en la imputación por un presunto delito de prevaricación administrativa a varios concejales.