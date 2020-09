Gareth Bale acepta una cesión al Manchester United

El futuro de Gareth Bale sigue siendo una incógnita, ya que el Real Madrid le busca una salida pero el atacante no quiere renunciar a su sustancioso salario, lo que complica la posibilidad de encontrarle un destino. No obstante, el atacante galés se ha mostrado abierto a irse cedido al Manchester United, según The Times.

Que la operación llegue a buen puerto sigue siendo muy complicado, ya que Bale no es la primera opción de los 'Red Devils' y desde el entorno del futbolista consideran que conseguir esta cesión es improbable, según el citado medio.

La prioridad del United es fichar al internacional inglés Jadon Sancho, pero se ha topado con las altas pretensiones del Borussia de Dortmund, que rondan los 100 millones por el traspaso de su estrella.

En el fondo, las operaciones de Sancho y Bale son realmente distintas, ya que el primero es un jugador de 20 años con enormes posibilidades a largo plazo, mientras que el segundo, a sus 31 años, es una apuesta a corto plazo.

Todo está por decidir y solo queda por ver si, esta vez sí, el Madrid consigue colocar a Bale antes del cierre del mercado de fichajes, que se producirá el 5 de octubre.