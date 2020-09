Valentino Rossi homenajea a la viagra en su casco para San Marino: "A mi edad se necesita ayuda para hacerlo dos veces"

Una de las grandes cualidades de Valentino Rossi para convertirse en un ídolo para miles de personas en el mundo es su carisma y su sentido del espectáculo. El 'Doctor' tiene una legión de fans no sólo por sus éxitos en pista, sino también por detalles y guiños que dan buena muestra de un humor único.

Cuando ya ronda la retirada más pronto que tarde, Rossi se niega a amargarse. Todo lo contrario, y buena muestra de ello es el casco que lleva para las dos carreras que se van a disputar en el circuito de Misano. El Gran Premio de San Marino, que este año será por partida doble, requerirá un esfuerzo extra a todos los participantes. Y para ese esfuerzo, Rossi apuesta por... la viagra.

La conocida pastilla azul contra la impotencia corona el casco que llevará el piloto de Yamaha en el circuito Marco Simoncelli este fin de semana y el próximo. Entre risas, el italiano lo desveló ante los medios y explicó el motivo de tan inusual acompañante.

"Me vino a la mente que cuando éramos jóvenes se podía hacer el amor dos veces seguidas. Bromeamos con mi edad, porque a esta edad para hacerlo dos veces seguidas se necesita una ayuda y hemos pensado en la pastilla de viagra. Ha hecho gracia y todos se lo han tomado bien. Estoy contento porque nos hemos echado unas risas", relataba, aunque confiesa que el diseño era un secreto incluso familiar. "A mi hermano no he tenido la valentía de decírselo para que no se lo diga a mi madre. Como es tan religiosa, no creo que sea su casco preferido", explicó.

El casco con la viagra le ha dado un resultado... aceptable. Rossi ha cuajado una buena actuación en el sábado de la clasificación del GP de San Marino (el de la próxima semana se ha bautizado como GP de Emilia Romagna, por la región), aunque sólo ha podido ser cuarto, por detrás del poleman Maverick Viñales, su compañero, y de los dos pilotos del Petronas Yamaha, Franco Morbidelli y Fabio Quartararo, el equipo en el que él mismo competirá el año próximo.

Y es que, después de muchas dudas, Rossi confesó que "al 99%" estará en el paddock de MotoGP el año que viene, cuando caiga al equipo satélite de Yamaha para disputar la que, previsiblemente, será su última temporada en activo.