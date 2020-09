A falta de Nadal, Kyrgios la toma con Pablo Carreño: "Preferiría estar ahí para volver a trocearte"

Nick Kyrgios ha encontrado en Pablo Carreño a la víctima ideal de sus burlas. Pese a que el asturiano no había tenido mucha relación con el australiano, este ha empezado a atacarle ahora que está en un momento dulce en el US Open.

Tras minimizar sus cualidades ("no estaría ni en el top-50 si no existiera la temporada de tierra"), y la respuesta que le dio Carreño ("debe estar muy aburrido en casa"), ahora le ha replicado con el 'cara a cara' que llevan ambos en sus enfrentamientos entre sí.

"Obviamente preferiría estar jugando el US Open pero dadas las condiciones no me siento cómodo. Sí, Carreño Busta, estoy un poco aburrido y preferiría estar ahí para trocearte de nuevo. 2-0. Ssshhh", la ha escrito en un storie en Instagram con las dos únicas veces que se han enfrentado.

Storie en instagram de Nick Kyrgios hacia Pablo Carreño IG @k1ngkyrg1os

Kyrgios y Carreño disputaron un partido de semifinales en el Abierto de Estoril de 2015 y una primera ronda del Open de Australia de 2016, en ambos casos con victoria para el de Canberra.

Aquel Carreño tiene poco que ver con este, mucho más maduro y con un tenis mucho más refinado. Prueba de ello es haber alcanzado las semifinales del US Open, su techo de momento. En un torneo sin Djokovic, Federer ni Nadal por delante, el joven Carreño tiene una oportunidad de oro para levantar su primer Grand Slam.