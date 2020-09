Ronaldo recuerda sus fiestas en Madrid: "Celebraba los partidos ganados y como ganábamos siempre, era un problema"

Ronaldo Nazario marcó una época en el fútbol mundial, especialmente durante su etapa en el Real Madrid. De la mano del club blanco se convirtió en el futbolista más mediático del mundo dentro y también fuera del terreno de juego, hasta el punto de que él mismo reconoce que "hay una leyenda alrededor de lo que era", en referencia a sus sonadas fiestas y celebraciones de cumpleaños.

El exdelantero y actual presidente del Valladolid se sinceró con Jorge Valdano en su espacio de Movistar+, donde no escondió que "alguna vez he podido hacer una fiesta de más pero no era así. Siempre he sido muy responsable, siempre he intentado no perjudicar mi físico".

Eso sí, Ronaldo admitió sin tapujos que "después de los partidos ganados sí me gustaba celebrar y como ganábamos siempre... era un problema", afirmó entre risas.

Estas continuaron cuando Valdano sacó el tema de sus cumpleaños y la llegada del famoso autobús repleto de señoritas: "Hay mucha más leyenda de lo que realmente fue y aparte de que mi cumpleaños, que quedó en la historia como el más famoso de todos, con la llegada del autobús", afirmó 'El Fenómeno'.

En ese contexto, Ronaldo reconoce que aquella "fue una época espectacular" y recordó un comentario que suele hacer a menudo: "Digo que Real Madrid y Madrid es la mejor combinación de ciudad - equipo que uno puede encontrar en la vida", declaró en tono nostálgico.