La reflexión de Anabel Medina sobre la expulsión de Djokovic del US Open: "Hay que dar ejemplo a los niños"

La polémica expulsión de Novak Djokovic del US Open es el tema candente del tenis en estos días. El serbio perdió la oportunidad de ganar el segundo Grand Slam de la temporada por dar un bolazo, sin querer, a una juez de línea y ahora el debate está en si esa norma es justa o no.

Quienes más se están mojando en el asunto son tenistas en activo y ya retirados. Anabel Medina, extenista y actual capitana de la selección española de Copa Federación, dio su visión en el programa 'Pasando Bolas', de Eurosport, en el que también ejerce de comentarista.

Para la valenciana, más allá de si la norma es exagerada o no, lo importante es que los tenistas tienen una responsabilidad social hacia las nuevas generaciones. "Hay muchos niños que se reflejan en Djokovic. ¿Por qué no voy a pegar un pelotazo, mamá, si Djokovic lo hace?", se pregunta.

"Somos los primeros que tenemos que dar ejemplo a los niños, aunque sean más difíciles de controlar. Si somos los primeros que damos ejemplo, aprenden de los mayores. Si no tenemos ninguna situación así, no se van a coger a ello porque no lo ven en ningún sitio", destaca.