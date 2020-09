El pique entre Courtois e Ibai Llanos jugando al 'Among Us': "Puto gordo"

Courtois se ha convertido en los últimos tiempos en un asiduo de las retransmisiones de Twitch de Ibai Llanos, DjMaRiiO y otros famosos youtubers. Desde entonces ha dejado varias escenas cómicas con ellos y la última ha sido con el primero de ellos.

Ambos jugaban una partida de 'Among Us' y "para ver cómo reaccionaba", Courtois que aparentemente estaba en el mismo bando que Ibai, decidió matarlo en el videojuego con una reacción del caster que no tiene desperdicio. "¿¡Qué hace Courtois!?", repetía Ibai.

"¡Ter Stegen es muchísimo mejor que tú, pero muchísimo! ¡Y Jan Oblak también!", exclamaba mietras el guardameta no paraba de reír. "¡Cerdo mentiroso! Zidane, mira lo que hace tu puto portero", añadió. "Ibai, ojalá haya un 'clip' de cómo te he matado porque quería ver tu reacción, tío", bromeaba Courtois

"He dicho que Oblak y Ter Stegen son muchos mejores que tu", siguió vacilando Ibai. "Qué gracioso... Puto gordo...", respondía entre dientes provocándole un ataque de risa al caster. "Me he mareado", comentaba este en su publicación en Twitter con la escena.