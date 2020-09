Dos futbolistas de la selección de Inglaterra, expulsados por llevar dos chicas al hotel de concentración

Phil Foden y Mason Greenwood, de 20 y 18 años respectivamente, se estrenaron con la selección absoluta de Inglaterra el pasado sábado, en un partido que ganaron los 'Three Lions' a Islandia por 0-1. Para festejarlo, los jóvenes quedaron con dos chicas que se llevaron al hotel... lo que les ha costado muy caro.

Las medidas de seguridad impuestas por la UEFA y por la propia Federación Inglesa establecían que la burbuja en el hotel debía ser total, y no debían mantener contacto con nadie ajeno a la concentración. Obviamente, mucho menos podían llevar invitadas a sus habitaciones, que es lo que hicieron.

Fueron las imágenes compartidas por ellas en las redes sociales, y que han llegado a manos de un medio de comunicación del país nórdico, DV, las que han derivado en el escándalo.

Ante el riesgo en el que se han puesto ellos mismos y a sus compañeros, a Gareth Southgate no le ha temblado el pulso para expulsarles de manera fulminante de la concentración.

"Desafortunadamente, esta mañana, me informaron de que dos de los chicos habían roto las pautas del COVID-19 en los referente a nuestra 'burbuja', así que tuvimos que decidir muy rápido que no podrían tener ninguna interacción con el resto del equipo y que no podrían entrenarse. Dados los procedimientos que tenemos que seguir ahora, tendrán que viajar de regreso a Inglaterra por separado", informó el seleccionador.

Tanto Foden, del Manchester City, como Greenwood, del United, tenían muchas opciones de jugar el siguiente partido de Inglaterra en esta concentración, ante Dinamarca.