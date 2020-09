Atascos, marchas y dudas en la operación salida del Real Madrid: Bale, Brahim, Ceballos, Mariano, James...

El vigente campeón de LaLiga, el Real Madrid, cuenta con una extensísima plantilla de jugadores una vez completada la convulsa temporada 2019/20. El progresivo regreso de jugadores cedidos ha hecho que Zinedine Zidane tenga que sacar la lista de descartados, mucho más numerosa que otros años.

Hay nombres que se repiten: James Rodríguez, Gareth Bale, Mariano, Brahim... Ninguno de ellos cuenta para Zidane, pero mientras algunos sí tienen acomodo fuera del conjunto blanco, otros se niegan a irse.

Los que se han ido

Brahim Díaz y Dani Ceballos son los últimos, a fecha de edición de esta noticia, en consumar que no jugarán como madridistas esta temporada. El malagueño ha sido cedido al Milan, donde quieren que tenga los minutos que no tuvo ni tendrá en el actual Real Madrid. A poco, ya que la pasada temporada sólo disputó 77 minutos.

El caso de Ceballos es parecido, aunque ya lleva un año de ventaja en el 'erasmus' obligado. No sin cierto rencor, el exbético se fue al Arsenal y ahí seguirá un año más a las órdenes de Mikel Arteta, con quien tiene una gran relación personal y que le ha dado su confianza. El español ha ido ganando protagonismo poco a poco y desde el Real Madrid esperan que dé sus frutos a medio plazo ante su eventual regreso.

Otro de los que ha salido, después de estar cedido en Alemania, es Achraf Hakimi. El lateral ha sido traspasado al Inter de Milán por unos 40 millones de euros, pero el Real Madrid se guarda el derecho de tanteo para una posible recompra futura. El potencial del marroquí es altísimo y no descartan hacer algo similar a lo de Dani Carvajal.

Takefusa Kubo seguirá creciendo fuera del Bernabéu. El japonés, cuyo futuro es muy prometedor, ya brilló en el Mallorca y ahora dará un salto en el Villarreal, para seguir madurando. La directiva blanca tiene muchas esperanzas puestas en él y consideran que el conjunto castellonense le puede dar oportunidad de sobra para acabar de explotar.

Otros jóvenes también se foguearán fuera, tanto del primer equipo como del Castilla: Jesús Vallejo seguirá cedido en el Granada donde coincidirá con otro madridista, del B, Soro; Óscar Rodríguez ha sido traspasado al Sevilla tras su buen año en el Leganés; Reinier tratará de triunfar en el Borussia Dortmund en un préstamo de dos años; De Frutos y Dani Gómez al Levante; Baeza al Celta...

Los que están atascados

Los jóvenes son conscientes de que fuera del Real Madrid hay vida, pero los más veteranos y con espolón se complican. En el club blanco hay tres jugadores con los que Zidane no cuenta y a los que está costando colocar fuera, preferiblemente vendidos.

Mariano Díaz estaba a punto de irse al Benfica. Los clubes habían acordado todo, pero el hispanodominicano se ha negado a irse al club lisboeta. Su plantón es un problema, ya que ni cuenta para el Madrid ni tiene muchas ofertas de fuera.

A James Rodríguez llevan años intentando colocarle fuera, pero el colombiano no acaba de consumar su marcha. El Everton de Carlo Ancelotti es el mejor situado para llevárselo, pero no acaba de cuajar.

Lo de Gareth Bale ha pasado de ser un drama a ser una comedia. Él mismo se lo toma a risa, y no sólo es su altísima ficha, sino su actitud la que hace que no le puedan vender fuera. El galés tiene contrato hasta 2022, uno de los sueldos más altos de la plantilla y ninguna oferta de fuera. Sus lesiones, reales o fingidas, no ayudan a ponerle en el mercado.

Isco Alarcón tampoco tiene garantizado su futuro de blanco. Aunque está como el gran tapado en esta operación salida, el de Benalmádena no tiene prisa por irse. Ha perdido mucho protagonismo, pero su marcha no es prioritaria para Zidane, aunque tampoco le tenga entre sus primeros candidatos.

Los que están a punto de salir

Dos de los que no han confirmado su marcha pero tienen acomodo fuera ya son Borja Mayoral y Sergio Reguilón.

El delantero ha cuajado una gran actuación con el Levante, y en la Comunidad Valenciana se va a quedar si llegan a un acuerdo con el eterno rival de los granota. La marcha de Rodrigo al Leeds ha hecho que el Valencia de Javi Gracia necesite un '9' con urgencia y el parleño es el elegido.

El caso del defensa es aún más amplio. Su gran año con el Sevilla ha llamado la atención tanto en España como en Inglaterra e Italia. Monchi quiere tenerle otro año más a las órdenes de Lopetegui, con quien ha sido protagonista en la consecución de la Europa League, pero pujan por él equipos como el Manchester United, entre otros. Los blancos aceptarán una cesión o incluso una venta con opción a recompra, pero no quieren perderle de su órbita.